Geç kalan adaylar koşarak sınav salonlarına geldi

Eskişehir’de Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) geç kalan bazı adaylar, koşarak geldikleri sınav salonuna son anda girebildi.



Ülke genelinde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) ilk oturumu olan Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10.15’te başladı. Eskişehir’de de sınava giren binlerce memur adayı, sınav salonlarının yolunu tuttu. Sınava geç kalan adaylar sınav salonlarının bulunduğu binalara koşarak geldi. Maratonları aratmayan koşu yarışında birçok aday son dakikada binaya giriş yaptı. Kapılar kapandıktan sonra binaya gelenler ise içeri giremedi.