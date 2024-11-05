Geç müdahaleye öfke: Kral’a çamur fırlattılar

Dış Haberler

İspanya’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 217’ye yükselirken felaket bölgesini ziyaret eden İspanya Kralı 6. Felipe’yi öfkeli protestocular karşıladı. Öfkeli halk Kral’ı çamur fırlatarak protesto ederken “katiller” diye bağırdı. Valensiya özerk yönetim hükümetinin başkanı Carlos Mazon’a istifa çağrıları yapıldı.

Selden en çok etkilenen Valensiya özerk bölgesinin Paiporta ilçesine giden Kral 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia ve onlara eşlik eden Başbakan Pedro Sanchez ile Valensiya özerk hükümet başkanı Carlos Mazon halktan gelen tepkilerin ardından kısa sürede bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Yaşanan kargaşadan dolayı Kral’ın afet bölgelerini ziyareti iptal edildi. Başbakan Sanchez, hala çok sayıda kayıp olduğunu vurgulayarak bölgede şu anda 2 bin 500 asker olmasına rağmen 5 bin asker ve 5 bin jandarma ve polis olmak üzere 10 bin güvenlik görevlisinin daha gönderileceğini söyledi.