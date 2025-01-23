Geç olmadan öğrencileri koruyun: Pansiyonlarda yangın tehlikesi

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi saat 03.30’da çıkan yangında 76 yurttaş yaşamını yitirdi.

Çok sayıda yurttaşın da yaralandığı yangın faciasının ardından hiçbir yetkili sorumluluğu üzerine almadı.

PANSİYONLARDA ZAFİYET

Bolu’daki yangın faciasında yaşananların ardından dikkatler, yüz binlerce öğrencinin yatılı öğrenim gördüğü pansiyonlu okullara çevrildi. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilen denetimler, okul pansiyonlarının olası bir yangına hazır olmadığını gözler önüne serdi. BirGün, 2023 yılında yapılan denetimler kapsamında 2024 yılında hazırlanan rapora ulaştı.

MEB’in raporuna göre, pansiyonlu okullarda toplam 57 bin 238 uygunsuzluk tespit edildi. Toplam 57 bin 238 uygunsuzluğun 20 bin 92’sinin Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne, 18 bin 92’sinin Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne, 13 bin 463’ünün ise Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullara ait pansiyonlarda olduğu belirtildi.

YANGINDA FACİAYA DAVETİYE

Okul pansiyonlarındaki usulsüzlüklerin türlerine göre dağılımı ise çarpıcı tabloyu ortaya koydu. Denetimlerde en çok tespit edilen uygunsuzluğun, 5 bin 992 uygunsuzluk ile yangın sistemi yönetimi ile ilgili olduğu belirlendi. Yangın tehlikesi yönetimi ise 5 bin 94 uygunsuzluk tespiti ile ikinci sırada yer aldı. MEB’e bağlı iş sağlığı ve güvenliği ekipleri, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetimi” başlığı altında ise okul pansiyonlarında, toplam

4 bin 992 uygunsuzluk yakaladı.