Geç olmadan sesimizi duyun

Hatay Samandağ’daki yapımı süren TOKİ konutlarının depreme dayanıksız olduğu iddiaları üzerine yurttaşlar inşaat önünde eylem yaptı. Halk ‘‘Uygun olmayan binalar varsa yıkılmalı, yönetmeliğe uygun inşa edilmeli" dedi.

Haber Merkezi

6 Şubat depreminin ardından Hatay Samandağ Mağaracık Mahallesi’nde yapılan 424 adet TOKİ konutunun depreme karşı dayanıksız olduğu ve malzemeden çalındığı iddiaları üzerine dün inşaat önünde bir eylem yapıldı. Yapımı devam eden deprem konutların bağımsız yetkili uzmanlar tarafından denetiminin sağlanması gerektiği vurgulan eylemde ‘‘Zemin etüdü yeniden yapılmalı, sonuçlar halka açıklanmalıdır. Uygun olmayan yapılar varsa yıkımı planlanmalı’’ dedi.

ZEMİN KAYMASI

TOKİ inşaat sahası yakınlarında dün bir araya gelen yurttaşların eylemine, siyasiler, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katılarak destek verdi. Açıklama öncesi depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından grup adına açıklama yapan avukat Cuma Irmak, 6 Şubat’ta meydana gelen ve binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği depremleri anımsatarak ‘‘O gün sesimizi duymayanlar bugün geç olmadan inşallah sesimizi duyarla’’ dedi. Irmak, inşa edilen deprem konutlarının dayanıksız olduğunu iddia ederek ‘‘Biz tekrardan 6 şubatları yaşamak istemiyoruz. Biz bir daha ‘sesimizi duyan var mı?’ diye bağırmak istemiyoruz’’ diye konuştu.

Hafta başında TOKİ inşaatlarında çalışan 70 işçinin iş hakkının feshedildiğini ve kendisine ulaştığını anımsatan Irmak, özetle şunları söyledi: "Star Plas isimli ana firma yaklaşık 70 işçinin iş akdini hak edişlerini vermeden feshetmişti. Ana firma yetkilisi, bırakın ödeme yapmayı işi geç yaptıkları bahanesi ile işçilere ceza keseceklerini, bu sebeple bir kuruş bile vermeyeceklerin ısrarla dile getirmişlerdir. Toplantı sırasında işçiler, binanın yapımıyla ilgili hataları söyleyince buna sessiz kalmamız beklenemezdi. Çekmiş olduğumuz video ve görüntüler infial yaratınca ana firma işçilerin hak edişlerinin yüzde 50 sini ödeyerek işçileri sindirmeye çalışmıştır. Ana firma yetkilileri hatalarını örtmek adına tüm hatalı yapılan yerleri sıvayla örtmeye çalışmıştır. 424 konutta daire başı 3 kişilik bir ailenin oturacağını düşünecek olursak bu konutlarda yaklaşık 1272 vatandaşımız oturacaktır. En ufak bir depremde bu şekilde yapılan yapıların bin 272 vatandaşımıza toplu mezar olma ihtimali de yüksektir.’’

Şubat ayında da şantiyede zemin kaymasının meydana geldiğini söyleyen Irmak "Mevcut zeminin konut yapımına uygun olmadığı yönünde ciddi iddialar vardır. İşçilerden bir tanesi zeminden. Yapım hataları ile ilgili her şey ortadadır’’ dedi.

YASAL İŞLEM BAŞLAMALI

Irmak, taleplerini özetle şöyle sıraladı: "Ana firma ve denetimi yapan firma ivedilikle işten el çektirilmeli, haklarında yasal işlem ivedilikle başlatılmalıdır. Tüm işçilerin bütün hakları eksiksiz verilmelidir. Zemin etüdü yeniden yapılmalı, sonuçlar halka açıklanmalıdır. Yapımı devam eden deprem konutların bağımsız yetkili uzmanlar tarafından yeniden denetimi sağlanmalı ve rapor en şeffaf haliyle halka açıklanmalıdır. Uygun olmayan yapılar varsa yıkımı planlanmalı ve deprem gerçeğine ve yönetmeliğine uygun güvenli barınma konutları yeniden inşa edilmelidir.’’

AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

TBMM’nde iddialarla ilgili konuşma yapan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, yetkililere seslendi. Kara ‘‘Konutların güvensizlik yaratan bu durumunun akıbetinin kamuoyuna ayrıntılı şekilde açıklanmasını ve sorunun malzeme kalitesinden mi, denetimsizlikten mi yoksa işçilikten mi kaynaklandığının net bir şekilde ifade edilmesini talep ediyoruz’’ dedi.