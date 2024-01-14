Geç saate kadar çalıştırılan işçi, patronun oğlu tarafından öldürüldü

Bursa’da geç saate kadar çalıştığı işyerinde evine bırakılmasını isteyen Ayhan Gülal, 22 yaşındaki patronunun oğlu tarafından kalbinden bıçaklandı. Kanlar içinde kalan yaralıyı hastaneye götüren şüpheli T.S, yolda kaza yaptı. T.S olay yerinde yakalanırken ambulanslarla hastaneye yetiştirilen yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Otosansit Kamyon Garajı'na çalışan işçi geç saatlere kadar çalıştırılınca evine bırakılmasını istedi. Çıkan tartışmada içi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Bir geri dönüşüm tesisinde çalışan 42 yaşındaki Ayhan Gülal, işvereni tarafından geç saatlere kadar mesaiye bırakıldı. Mesai bitimi kendisinin evine bırakılmasını isteyen Gülal, patronunun oğlu olan T.S. ile (22) tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İş yerindeki diğer çalışanlar ve çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışmasını fırsat bilen T.S, aracından bıçak aldı. Kargaşada bıçakla Gülal’ın üzerine yürüyen T.S biri kalbinden olmak üzere 2 yerinden bıçakladı.

Yaralı ile birlikte seyir halinde olan araç Kestel Devlet Hastanesi’ne giderken yolda kaza yaptı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye yetiştirirken, şüpheli T.S’yi de gözaltına aldı. Yaralı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli T.S ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.