Gece denize girip, boğuldu

Ali Rıza EREN/ ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde gece denize giren Erol Türkdoğan (55), boğuldu.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kızkalesi yakınlarındaki sahilde meydana geldi. Denize açılan üç arkadaştan Erol Türkdoğan’ın bir süre sonra kıyıya dönmemesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunan Türkdoğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Türkdoğan’ın cesedi, incelemeler için Erdemli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

