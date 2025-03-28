Gece gözaltına alınmıştı: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiası ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında dün akşam saatlerinde evinde gözaltına alındı. Pehlivan, bugün saat 12.00 sıralarında Savcılığa ifade vermek üzere adliyeye getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Pehlivan hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiası ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Pehlivan'ı evinde gözaltına aldı.
Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen Pehlivan, işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Pehlivan, saat 12.00 sıralarında savcılığa ifade vermek üzere adliyeye getirildi.