Gece kulübünde kavga eden şahıs Marmaray’dan atlayarak intihar etti

İstanbul'da iddiaya göre alkollü bir kişi, saat 03.00 sıralarında gece kulübünde kavga ettikten sonra Bostancı Marmaray durağında turnikelerin bulunduğu üst geçitten atlayarak intihar etti. Ağır yaralanan şahıs Kadıköy Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi kaldırıldı.

Güncel 01.01.2024 09:06 Giriş: 01.01.2024 09:06

Güncelleme: 01.01.2024 09:17 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

İstanbul'da bir şahıs, gece kulübünde kavga ettikten sonra Marmaray’da turnikelerin bulunduğu üst geçitten atlayarak intihar etti. Olay, saat 03.00 sıralarında Bostancı Marmaray durağında yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen erkek bir şahıs, gece kulübünde alkol alıp başka bir şahısla kavga etmeye başladı. Kavga kısa sürede büyüyerek dışarıya taştı. Kavga eden şahıs gece kulübünün karşısında yer alan Marmaray’a girerek turnikelerin bulunduğu üst geçitten sarkmaya başladı. İKNA ETMEYE ÇALIŞIRKEN ATLADI İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştığı sırada şahıs kendisini raylara bıraktı. Raylara atlayan şahıs ağır yaralandı. Durumu ağır olan şahıs Kadıköy Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi kaldırılırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.