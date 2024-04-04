Gece kulübündeki yangında ölen 2 kişi toprağa verildi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden Binali Çayır (26) Erzincan’da, Atanur Aladağ ise Kars'ta toprağa verildi.

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak’taki bir gece kulübünde önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Binali Çayır’ın cenazesi, memleketi Erzincan’a getirildi. Çağlayan beldesi Mertekli köyünde oturan Mehmet ve Yadigar Çayır çiftinin 3 oğlundan ortancası olan Binali Çayır için öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Çayır, köy mezarlığında toprağa verildi.

Aynı yangında yaşamını yitiren evli ve 3 çocuk babası Atanur Aladağ (43) da Kars'ın Selim ilçesine bağlı Gelinalan köyünde öğlende defnedildi. Aladağ'ın 20 yıl önce göç ettiği, İstanbul'da bir lokantada aşçı olarak çalıştığı öğrenildi.