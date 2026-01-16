"Gece kulüplerinde çalıştırılan kız çocukları" haberi: "Bakanlık gerçeği saklıyor"

Ankara’da bir gece kulübünde istismar edilen kız çocuklarına ilişkin iddiaların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yalanlanmasının ardından gazeteci İsmail Saymaz, sürece dair dikkat çekici bilgiler paylaştı.

Saymaz’ın halktv.com.tr'de yer alan haberine göre, E. isimli çocuk, Bakanlığın kamuoyuna açıkladığı tarihten çok daha önce Bakanlığa bağlı kurumlarla temas kurmuş olmasına rağmen bu süreçte gerekli koruma ve gözetim mekanizmaları işletilmedi.

BAKANLIKLA TEMASI DAHA ESKİYE DAYANIYOR

18 Ekim’de Emniyet’e yaptığı suç başvurusunun ardından Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne yönlendirilen ve 26 Eylül 2025’te kuruma kabul edilen E.’nin, bu tarihten önce de Bakanlığa bağlı Ankara Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile temas kurduğu ortaya çıktı.

Bakanlığın açıklamalarının aksine, E., annesinin “evden kaçma” gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine aile mahkemesi kararıyla danışmanlık tedbiri kapsamına alınmış ve ŞÖNİM’de danışmanlık hizmeti almaya başlamıştı.

"BAKANLIK GÖREVLİLERİ ŞÜPHELİ"

Çocuk Koruma Kanunu uyarınca E.’nin bu süreçte korunması ve gözetilmesi gerekirken, danışmanlık aldığı dönemde yaşananlar, Bakanlığın süreci gereği gibi yürütmediği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Öte yandan Saymaz, E.’nin ŞÖNİM tarafından danışmanlık aldığı dönemde fuhuşa zorlanması iddiası bakımından, kamu görevlileri hakkında görevi kötüye kullanma ya da görevi ihmal suçlarından işlem yapılmasının gündemde olduğunu belirtti.

Bu kapsamda dosyanın, Memur Suçları Bürosu’na gönderileceği ifade edildi.