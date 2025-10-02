Gece müzeciliği 2 Kasım'a kadar uzatıldı

Side ve Efes ören yerleri ile Galata Kulesi'nde gece ziyaretleri 2 Kasım 2025'e kadar uzatıldı.

Ersoy, gece müzeciliğine ilişkin açıklamada bulundu.

Bu yıl da büyük ilgi gören gece müzeciliğinin 1 Ekim itibarıyla sona erdiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Işıklar yandığında tarih yeniden hayat buluyor. Binlerce yıllık Efes, geceyle birlikte adeta ikinci bir doğuşu yaşıyor. Sütunlar, taşlar ve ihtişamlı yapılar, gökyüzünün karanlığında ışıkla birleşerek bambaşka bir anlam kazanıyor. Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor. Gelen yoğun talep üzerine ise Side Ören Yeri, Galata Kulesi ve Efes Ören Yeri'nde gece ziyaretlerini 2 Kasım'a kadar uzatıyoruz. Kültür ve tarihimizin geceyle buluştuğu bu eşsiz deneyime herkesi davet ediyorum."

EFES, GALATA KULESİ VE PAMUKKALE HİERAPOLİS EN ÇOK ZİYARET EDİLENLER

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de bu yıl haziran-eylül döneminde gece müzeciliği uygulamasında yaklaşık 550 bin ziyaretçi ağırlandı.

En çok ziyaret edilen noktalar arasında Efes Ören Yeri, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis Ören Yeri öne çıktı.