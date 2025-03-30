Gece vakti galeriye silahlı saldırı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir oto galeriye gece saati kimliği henüz belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir galericide meydana geldi.

Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, kapalı olan işyerine tüfekle defalarca ateş etti. Şans eseri olay yerinden geçen trafik ekipleri, durumu haber merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüpheli, kovalamaca sonrası izini kaybettirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.