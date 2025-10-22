Gece vardiyasında çocuk işçi cinayeti

Tekirdağ’da bir tuğla fabrikasında çalışan 16 yaşındaki çocuk işçi Mustafa Eti, gece saatlerinde ısınmak için boş bir teneke içinde ateş yaktı. Ancak ateşi canlandırmak amacıyla tenekeye tiner döktüğü sırada ani bir patlama yaşandı. Alevlerin arasında kalan Mustafa Eti, ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun büyük bölümünde ciddi yanıklar oluşan çocuk işçi, yaklaşık 10 gündür Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altındaydı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Eti’nin cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla memleketi Van’ın Özalp ilçesine gönderildi. Çocuk işçi, dün Özalp’ta toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. İSİG Meclisi, Eti'nin yıl başından bu yana iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 68'inci çocuk olduğunu duyurdu.