Gece yarısı ağaç katliamı

AKP'li Ümraniye Belediyesi, ilçede Trabzon Park olarak bilinen, bir süredir "Trabzon Millet Bahçesi" adı altında çalışmalar yapılan ormanlık alana dün gün gece yarısı gelerek ağaçları kesmek istedi.

Bölge halkı, ağaç kıyımının yapıldığı yere giderek engelledi. Yaklaşık 12-13 ağaç kesildiğini belirten halk, "Binlerce ağaç kesmek istiyorlar. Ormanın millet bahçesi adı altında tahrip edilmesine karşısında buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Gece alana, CHP İlçe Başkanı Hakan Kızılelma ve meclis üyeleri de geldi.

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulutcan Okuducu, olayı sosyal medya hesabından duyurdu. "Doğaya, ormana, ağaca, yaşama düşman bir zihniyet bu!" diyen Okuducu, yaptığı açıklamada, "Ümraniye Belediyesi doğaya ve yaşama savaş açıyor. Her geçen gün yeni bir katliama teşebbüs ediyor. Birçoğunda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu katliamlar sistematik ve bilinçli bir şekilde yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

YANDAŞA PEŞKEŞ

Okuducu, açıklamasında şunları söyledi: "Çakmak'ta 60 yıllık geçmişi bulunan spor kulubune ait 2.500 m2 spor sahası havuz yapılacağı gerekçesi ile şantiye alanına çevrildi. İnşaat başlatıldı. Bu spor sahasının kaldırılmasına oluşan tepkileri kırmak adına Ümraniye Belediyesi Trabzon Park olarak bilinen ormana yeni spor sahaları yapacağını duyurdu. Böylece şehir içinde bulunan bir araziyi ranta açmasına olanak sağlandı. Tabi havuz yapılacağını duyurarak yine halkın tepkisi kırılmak istense de gerçekler böyle değil. Çünkü Ümraniye Belediyesinin geçmiş uygulamalarına baktığımızda bir yeşil alanı gözüne kestirdiğinde aynı yolu izlediği görülüyor. Sabit pazar inşaatına başlarken yeşil alanı imara açıyor sonra aynı alanlara lüks restoranlara ve yandaşlara peşkeş çekiliyor. İnşaatın küçük bir kısmına da göstermelik sabit pazar yapıyor. Yeşile doğaya sokak hayvanlarına aslında yaşama düşman bir zihniyet Ümraniye'yi yönetiyor.

Organize Suç Belediyesi demek çok yanlış olmaz... Her yapılan uygulamada bir suç var. Bugüne kadar onlarca yazışma yaptık Ümraniye Belediyesi ile, o yazışmalarda bile birçok suçun itirafı bulunuyor. Türkiye'de AKPli bir belediyeye soruşturma açacak savcı kaldı mı sormamız lazım! Hukuk devleti olmaktan uzaklaşıyoruz. Hakkımızı aramayı değil canımızı, canlarımızı kurtarmak için iktidar ile karşı karşıya kalmak zorundayız. Biz Ümraniye Kent Savunması olarak bu uygulamaların hiçbirine sessiz kalmadık, bundan sonra da kalmayacağız. Ormanın millet bahçesi adı altında tahrip edilmesine karşısında buna izin vermeyeceğiz dedik. Şimdi iş makinaları ve kamyonlar iş bırakıp kaçtılar. Yasal dayanakları olsa bırakıp kaçmaları için bir sebepleri olmazdı. Zaten gece 24.00'te yapma ihtiyacı da olmazdı."

Kuzey Ormanları Savunması'nın açıklamasında da, "Kuzey Ormanları’nda villa otoyol maden için kesemedikleri mevkilerimizi de park, bahçe yapalım diyerek katlediyorlar. Öyle “boş boş” duran ormanı sevmiyorlar. Ya yıkacak arsa yapacak, ya çökecek tesis dikecek" denildi.