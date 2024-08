Gece yarısı ağaç katliamı

AKP'li Ümraniye Belediyesi, ilçede Trabzon Park olarak bilinen ve bir süredir ‘‘Trabzon Millet Bahçesi’’ adı altında çalışmalar yapılan ormanlık alanda önceki gün gece yarısı ağaç kesimi yaptı. Olayı duyan yurttaşlar, siyasiler ve ekoloji örgütleri bölgeye gitti. Tepkiler üzerine kesim için ormana gelen iş makineleri alanı terk etti. Halk ‘‘Binlerce ağaç kesmek istiyorlar. Ormanın millet bahçesi adı altında tahrip edilmesine karşısında buna izin vermeyeceğiz’’ dedi.

Ümraniye’de Şile Yolu Trabzon Park girişinde gece yarısı ağaçların kesildiği ihbarı üzerine CHP Ümraniye İlçe Başkanı Hakan Kızılelma, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Metin Kaya’nın aralarında bulunduğu bir grup Şile Yolu Trabzon Park girişinde ormanlık alana geldi. Gece yarısı ağaçların kesildiğini tespit eden grup, kesime müdahale etti, kesim durduruldu.

YANDAŞA PEŞKEŞ

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, yaptığı açıklamada ‘‘Ümraniye Belediyesi doğaya ve yaşama savaş açıyor. Her geçen gün yeni bir katliama teşebbüs ediyor. Birçoğunda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu katliamlar sistematik ve bilinçli bir şekilde yürütülüyor’’ dedi. Okuducu, şunları söyledi: ‘‘Çakmak’ta 60 yıllık geçmişi bulunan spor kulübüne ait 2 bin 500 metrekare spor sahası havuz yapılacağı gerekçesi ile şantiye alanına çevrildi. İnşaat başlatıldı. Bu spor sahasının kaldırılmasına oluşan tepkileri kırmak adına Ümraniye Belediyesi Trabzon Park olarak bilinen ormana yeni spor sahaları yapacağını duyurdu. Böylece şehir içinde bulunan bir araziyi ranta açmasına olanak sağlandı. Tabi havuz yapılacağını duyurarak yine halkın tepkisi kırılmak istense de gerçekler böyle değil. Çünkü Ümraniye Belediyesi’nin geçmiş uygulamalarına baktığımızda bir yeşil alanı gözüne kestirdiğinde aynı yolu izlediği görülüyor. Sabit pazar inşaatına başlarken yeşil alanı imara açıyor sonra aynı alanlara lüks restoranlara ve yandaşlara peşkeş çekiliyor. İnşaatın küçük bir kısmına da göstermelik sabit pazar yapıyor. Yeşile doğaya sokak hayvanlarına aslında yaşama düşman bir zihniyet Ümraniye’yi yönetiyor. Organize Suç Belediyesi demek çok yanlış olmaz... Her yapılan uygulamada bir suç var. Türkiye’de AKP’li bir belediyeye soruşturma açacak savcı kaldı mı sormamız lazım! Hukuk devleti olmaktan uzaklaşıyoruz. Ümraniye Kent Savunması olarak bu uygulamaların hiçbirine sessiz kalmadık, bundan sonra da kalmayacağız. ‘Ormanın millet bahçesi adı altında tahrip edilmesine karşısında buna izin vermeyeceğiz’ dedik. Şimdi iş makineleri ve kamyonlar iş bırakıp kaçtılar. Yasal dayanakları olsa bırakıp kaçmaları için bir sebepleri olmazdı. Zaten gece 24.00'te yapma ihtiyacı da olmazdı.’’

Kuzey Ormanları Savunması da açıklamasında ‘‘Kuzey Ormanları’nda villa otoyol maden için kesemedikleri mevkilerimizi de park, bahçe yapalım diyerek katlediyorlar. Öyle ‘boş boş’ duran ormanı sevmiyorlar. Ya yıkacak arsa yapacak, ya çökecek tesis dikecek" denildi. CHP Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Metin Kaya da şu ifadelere yer verdi: "Ümraniye Belediyesi’ne buradan soruyoruz: Bu katliamın sebebini sorduğumuzda ekipleriniz neden kaçıyor? Ağaçları hangi hukuki gerekçeyle kesiyorsunuz? Gencecik ağaçları gece operasyonu ile kesmenizin sebebi nedir?’’