Gece yarısı kararıyla hâkimlere sürgün: "Bu, yargıya açık bir müdahaledir"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON dosyasında tutuklu sanıklar hakkında tahliye kararı veren İzmir 17. ve 27. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) gece yarısı kararıyla başka mahkemelere atandı. CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, “Bu, yargıya açık bir müdahaledir. Hukuka bağlı hâkimler tasfiye ediliyor” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bülbül, "Davaya bakacak İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi ikiye bölünmüş, hangi heyetin hangi dosyaya bakacağı siyasi müdahaleye açık biçimde dizayn edilmiştir. Yetkisi değiştirilen hâkimler, kıdem açısından İzmir adliyesinin en tecrübeli hukukçularındandır. Verdikleri tahliye kararları, kişisel tercih değil hukukun emrettiği zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

"YARGI BAĞIMSIZLIĞININ İHLALİDİR"

Bülbül şu açıklamalarda bulundu: "Anayasa’nın 138 ve 139. maddeleri, hâkimlerin 'teminat' altında olduğunu ve azledilemeyeceğini, vicdanlarına uygun hareket etmeleri nedeniyle cezalandırılamayacağını, kendisi istemedikçe görev yerlerinin değiştirilemeyeceğini açıkça düzenler. Bir hâkimin görev yerinin değiştirilmesi ancak kanunda öngörülen istisnai hallerde ve objektif sebeplerle mümkündür. Somut olayda görüldüğü üzere, tahliye kararlarının hemen ardından yapılan bu görev değişiklikleri, yargıçlık teminatı ilkesinin ve yargı bağımsızlığının ağır ihlalidir. Şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz, gece yarısı kararnameleri, hukuka bağlı hâkimleri tasfiye edip yerlerine iktidarın ve sarayın buyruğunu yerine getirecek isimleri yerleştirmek için çıkarılıyor."