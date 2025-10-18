Gece yarısı üst düzey atamalar: Giden SETA'cının yerine yine SETA'cı geldi

Bazı bakanlıklarda yapılan görevden alma ve atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan atama kararlarına göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Abdulkadir Çay atandı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç'ın görevinden emekliye ayrılması nedeniyle yeni genel müdür belli oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne, SETA Genel Müdürü Abdulkadir Çay'ı atadı.

Emekliye ayılan Erkılınç ise Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu kararı ile 2019 yılında Genel Müdür Yardımcılığına getirilmiş, 2022 yılında da Erdoğan tarafından Genel Müdürü olarak atanmıştı.

TÜM ATAMALAR SETA'DAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Temmuz'da imzaladığı kararnameyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran’ı getirdi. Görevden alınan Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum (TİHEK) Başkanlığına atandı.

Altun, SETA Vakfı’nın Genel Koordinatörlüğü görevini Duran'a bırakarak İletişim Başkanı olmuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan Burhanettin Duran da, 2019 yılında "gazetecilerin fişlendiği" eleştirilerine yol açan raporu hazırlayan SETA Vakfı’nın Genel Koordinatörü'ydü.

DİĞER ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına, Prof. Dr. Cihad Demirli atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğiti Genel Müdürü ve Bilgi işlem Genel Müdürü görevden alındı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Bilgi işlem Genel Müdürlüğüne Ersin Karaman atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sinop İl Müdürü görevden alındı. Sinop İl Müdürlüğüne Şanlıurfa İl müdürü, Rize İl müdürlüğü’ne Isparta İl müdürü, Isparta İl müdürlüğü’ne de Rize İl Müdürü atandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Mahir Ülgü görevden alındı. Tarim ve Orman bakanlığı’na bağlı 14 İl ve Tarım Orman Müdürü görevden alındı, 26 ile İl Tarım Orman Müdürü atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Iğdır İl Müdürü görevden alındı ve 5 ile yeni il müdürü atandı.