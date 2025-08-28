Geceliği 37 bin lira olan otel işçilere maaş vermiyor

Havin ŞENER

Antalya Manavgat’ın Evrenseki mahallesinde bulunan Side Win otelde çalışan işçiler kötü çalışma koşulları ve ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle önceki gün iş bıraktı. Otelde çalışan 650 işçinin maaşlarını alamaması ve kötü çalışma koşulları sebebiyle iş bırakmasının ardından işveren tarafından olumlu bir adım atılmadı. İşçilere iki aydır maaş yatırılmayan otelin gecelik ücretleri ise cep yakıyor. Oteldeki en ucuz odanın konaklama ücreti gecelik 37 bin 250 lira. Bu meblağ, 59 bin 600 liraya kadar artıyor.

Ödemeleri yapılmayan işçiler otel önündeki eylemlerini dün de sürdürdü. İşçilerin örgütlü olduğu DİSK’e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası (Dev Turizm-İş Sendikası) Örgütlenme Uzmanı Mahir Doğan, oteldeki kötü çalışma koşullarının nihayetinde müşterileri de etkilediğini belirtti. Otelde elektrik ve suyunun kesildiğini, bu sebepten müşterilerin ayrıldığını ifade eden Doğan, şunları söyledi: “Dün bazı işçilere ödeme yapıldığı söylendi ama bununla ilgili net bir bilgiye ulaşamadık. İşveren otelde çalışan 650 işçiye dün ödeme yapacağını söyleyerek iki saat oyalamış. Bu oyalamaların ardından mesai bitiminde işçilere evlerine dönmeleri için servis vermediler.”

İşçiler ise iki aydır maaş alamadıklarını ifade etti. Bazı işçiler, maaşları yatırılsa dahi çalışmaya devam etmeyeceklerini şu sözlerle aktardı: “ İki aydır maaşımızı vermiyorlar, artık ödeme yapsalar da burada çalışmayacağız. İki ay önce işten ayrılan bir arkadaşımızın hâlâ ödemesi yapılmadı. Genel müdür bizi ‘Çıkarsanız paranızı vermeyiz’ diyerek tehdit ediyor, sürekli ‘Çalışmayacaksanız gidebilirsiniz’ diyor. Maaşlarımızı her ay kavga ederek alıyoruz zaten, mücadele etmeden hakkımızı alamıyoruz. Emeğimizin karşılığı için kavga etmek zorunda bırakılıyoruz.”