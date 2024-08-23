Geçen ay Putin ile görüşmüştü, Hindistan Başbakanı Modi ilk kez Ukrayna'yı ziyaret etti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Ukrayna Demiryolu Şirketinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde Modi'nin Kiev'deki demir yolu istasyonunda yetkililerce karşılanması yer aldı.

Modi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelecek. İkili ve çok yönlü işbirliğinin ele alınacağı görüşme sonucunda Ukrayna ile Hindistan arasında bir dizi belgenin imzalanması bekleniyor.

MODİ, UKRAYNA'YI İLK KEZ ZİYARET ETTİ

Başbakan Modi'nin ülkede gerçekleştireceği temaslar, ikili ilişkilerin tarihinde Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret olmasıyla dikkati çekiyor.

Modi, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın barışçıl yollardan çözümüne ilişkin görüşlerini paylaşma fırsatını sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Bir dost ve ortak olarak bölgede barış ve istikrarın bir an önce geri gelmesini temenni ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

İLK ZİYARETİ PUTİN'EYDİ

Haziran ayında üçüncü kez başbakan seçilen Modi, ilk yurt dışı ziyareti için temmuz ayında rusya'ya gitmişti.

Modi'nin Moskova ziyaretinde Putin ile kucaklaşması dünya basınında geniş yer bulmuştu.

ZELENSKİ ELEŞTİRMİŞTİ

Zelenski, Modi ile Putin'in verdiği görüntüyü, "Dünyanın en büyük demokrasisinin liderinin böyle bir günde Moskova'da dünyanın en kanlı suçlusuna sarılışını görmek büyük bir hayal kırıklığı ve barış çabalarına indirilen yıkıcı bir darbedir” sözleriyle eleştirmişti.