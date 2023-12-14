Geçen ay, son 53 yılın en sıcak iki kasım ayından biri oldu

Bu yılın kasım ayı son 53 yılın en sıcak iki kasımından biri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, 9,3 derece olan 1991-2020 dönemi kasım ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 12,5 dereceyle normallerin 3,2 derece üzerinde gerçekleşti. Türkiye'de 2010 yılı kasımında da ortalama sıcaklık 12,5 derece olarak ölçülmüştü.

Geçen ay, yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen sıcaklıklar, Korkuteli, Karaisalı, Hakkari, Ergani ve Mardin çevrelerinde mevsim normalleri civarında seyretti.

Kasım ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 15,3 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 32,9 derece ile Manisa'nın Salihli ilçesinde tespit edildi.