Geçen hafta Erdoğan nedeniyle adeta ablukaya alınmıştı: Özgür Özel, yarın Boğaziçi Üniversitesi'nde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri'nin nönetine destek vereceği bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamada Özel'in 19 Şubat programı paylaşıldı. Buna göre Özel, 19 Şubat'ta Perşembe günü Boğaziçi Üniversitesi'nde olacak.

Özel, burada 1261 gündür direnen Boğaziçi Akademisyenleri'ne destek verecek. Özel'in saat 12.00'de Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü'nde olması bekleniyor.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ NEDENİYLE ADETA ABLUKAYA ALINMIŞTI

AKP Genel Başkanı ve Cumhuırbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni"ne katılmıştı. Erdoğan burada AKP'li gençlerle bir araya gelmişti. Erdoğan'ın gelişi nedeniyle sıkı güvenlik önlemlerinin yanı sıra yurtlarda dahi arama yapılmıştı. 2 öğrenci ise protesto nedeniyle gözaltına alınmıştı. Öte yandan Boğaziçi Akademisyenleri'nin 1000 günden uzun süredir devam ettirdiği nöbeti de ziyaret nedeniyle engellenmişti.