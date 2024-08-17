Geceyi geri alacağız

Haber Merkezi

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta’da kadın bir asistan doktorun cinsel saldırıya maruz bırakılarak öldürülmesi kadınları sokaklara döktü.

Hindistan’ın dört bir yanında, güvenli sokaklar ve çalışma ortamı talep edilirkenken cinsel saldırılara yönelik cezasızlığa isyan edildi. On binlerce kişi, kadına yönelik cinsel saldırı ve şiddete karşı “Geceyi geri al” sloganıyla gece yarısı yürüyüşü düzenledi.

Doğu Hindistan’da öfke dün de devam etti. Sağlık görevlileri hastane hizmetlerinin kapsamlı şekilde kapatılmasını talep etti ve siyasi partiler protestoya hazırlanıyor.