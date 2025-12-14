Geçici Suriye Hükümeti Cumhurbaşkanı Colani'den Trump’a taziye mesajı

El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri ve geçici Suriye hükümetinin Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara), Humus ili Tedmur ilçesindeki saldırıda Amerikan askerlerinin yaşamını yitirmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’a taziye mesajı gönderdi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, telgrafta Suriye’nin hayatını kaybeden ve yaralanan askerlerin aileleriyle dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Suriye’nin söz konusu olayı kınadığı ve ülkede güvenlik, barış ve istikrarın korunmasına yönelik kararlılığını vurguladığı kaydedildi.

13 Aralık'ta, Suriye'de tek başına hareket eden bir IŞİD'cinin düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker ise yaralanmıştı.