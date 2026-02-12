Geçici Suriye hükümetinden Gaziantep'te konsolosluk hazırlığı

El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde kurulan Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Gaziantep'te konsolosluk açmak için çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.

Şeybani, yaptığı yazılı açıklamada, 2026 yılının, "yeni Suriye dış temsilcilikleri ve bunların dünya genelindeki kurumsal yapılanmaları yılı" olacağını belirtti.

Bakanlığın ‘diplomatik misyonların etkinleştirilmesine yönelik değerlendirme, idari reform ve nitelikli kadroların kazanımını esas alan kapsamlı bir plan benimsediğini’ ifade eden Şeybani, bu doğrultuda Gaziantep ile Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde konsolosluk açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.