Geçici Suriye hükümetinin Halep'teki saldırıları protesto edildi

HTŞ öncülüğündeki geçici Şam hükümetinin, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırıları Türkiye'de de bazı şehirlerde protesto edildi.

HTŞ öncülüğündeki silahlı gruplar, SDG’ye ait güvenlik noktalarına yönelik “kapsamlı saldırı” ilan ederek Şeyh Maksud ve Eşrefiye bölgelerindeki SDG güçlerine karşı operasyon başlattığını ilan etti.

Saldırılar başlarken çoğunluğu Kürt olan mahallede yaşayan sivillerin bölgeden göç ettirilmesi istendi.

Şam yönetiminin Halep'teki saldırıları Türkiye'de Kürtlerin yoğun yaşadığı şehirlerde protesto edildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır il örgütü, yüksek katılımlı bir protesto yürüyüşünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Van'da Cumhuriyet Caddesi'nde de yurttaşlar öğle saatlerinde bir araya geldi.

Dersim'deki protestoda konuşan DEM Parti Dersim İl Eş Başkanı Özcan Ateş şunları söyledi:

"Saldırıların tam da SDG'nin Suriye Ordusu’yla entegrasyonu ve siyasi çözüm arayışlarının tartışıldığı bir süreçte gerçekleşmesi son derece manidardır. Bu durum yaşananların çözüm ihtimalini sabote etmeyi amaçlayan, çözüm karşıtı odaklar tarafından bilinçli biçimde kışkırtıldığını göstermektedir. Kürtleri hedef alan bu saldırılar Suriye’nin geleceğine dair olası siyasi uzlaşma zeminlerinin de dinamitlemektedir. Aynı zamanda Türkiye’de devam eden barış ve demokratik toplum sürecini olumsuz etkileyeceği açıktır."

MA: 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen eylemde "Rojava vicdandır, özgürlüktür, direniştir, teslim alınamaz" pankartı açıldı. MA'nın aktardığına göre protestoya katılan 3 genç gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul'da da bu akşam basın açıklaması yapılacak. Demokratik Kurumlar Platformu, "Saldırılara dur de" çağrısıyla saat 19.00'da Şişhane Meydanı'na basın açıklaması yapılacağını duyurdu.