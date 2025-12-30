Geçici Suriye hükümetinin HTŞ'li Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Na'san ile beraberindeki heyet törenle karşılandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san ile bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san'ı askerî törenle karşıladı. Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Tümgeneral Ali Na'san ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi."