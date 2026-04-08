Geçim derdi derinleşiyor: Esnaf da yurttaş da zam kıskacında

Isparta'da yurttaşlar akaryakıt zamlarından memnun olmadıklarını ifade etti.

Oto çekicilik yapan bir kişi, “Maalesef bizi çok etkiliyor. İşlerimiz çok düştü. Fiyatlarımız yüksek kalıyor” dedi.

Ispartalılar, motorin ve benzine bugünden geçerli olmak üzere yapılan zamlara ilişkin konuştular.

Mahmut Yıldırım adlı yurttaş, zamların ekonomisini etkilediğini ifade ederek, “Olmasa iyi ama yapacak bir şey yok. Görüyorsunuz global bir sıkıntı var, savaş var. Hürmüz Boğazı çıkalı bilmem ne diyorlar. İşte ondan dolayı zannımca, öyle bir şey. Şikayetçiyiz ama şikayetçi olmak da çözüm olmuyor maalesef” dedi.

"İŞLERİMİZ ÇOK DÜŞTÜ"

Oto çekicilik yapan bir yurttaş ise, “Maalesef bizi çok etkiliyor. Sürekli mazot aldığımız için bu durumdan en muzdarip olanlardan biri de nakliyeci grupları, oto kurtarıcılar. Maalesef elimizden de bir şey gelmiyor. Bekliyoruz, ona göre fiyat veriyoruz. İşlerimiz çok düştü. Fiyatlarımız yüksek kalıyor. Şu anda bu şekilde çalışmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Enes Hoca Emir adlı yurttaş ise, “Alıyoruz yine bitiyor, yine bitiyor. Yapacak bir şey yok. Mecbur zam gelecek. Ama memnun muyuz? Tabii ki değiliz. Aynı zamanda motor kullanıcısıyım. Memnun değiliz yani. Vallahi çok hazırlıksız yakalanıyoruz. Hiç haberimiz olmadan haftada iki geliyor, üç geliyor. Hiç belli olmuyor yani” diye konuştu.

"DOĞAL KARŞILAMIYORUZ"

Sabri Sungur da, “Doğal karşılamıyoruz. Savaşın içinde olmayan bir ülkenin bu kadar etkilenmesi doğal gelmiyor. Hayırlısı olsun demekten başka çaremiz yok ama cebimiz bayağı etkileniyor. Her şey pahalanıyor. Çünkü her şey ulaşım, her şey nakliye oldu. Her şey de pahalanacaktır. Allah alıştırmasın. Allah hepimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.