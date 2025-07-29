Geçim krizi masada, kamu emekçileri kararlı: Bu oyunu bozarız

BirGün / ANKARA

Ağustosun ilk iş günü başlaması gereken ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'nın yurt dışı gezisi nedeniyle erkene alınan kamudaki toplu sözleşmesi görüşmeleri başladı.

4 milyona yakın memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin alacağı zamlar ile özlük hakların belirleneceği görüşmelere Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş konfederasyonlarının başkanları ve sendika temsilcileri katıldı.

23 YILIN ÖZETİ; AÇLIK, YOKSULLUK, SEFALET

Toplu sözleşme görüşmelerine bu yıl ilk kez katılan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun Genel Başkanı Orhan Yıldırım, yaptığı açıklamada “23 yıldır tek başına ülkeyi yöneten bir iktidarın ülkeyi getirdiği son nokta; açlık, sefalet ve yoksulluk olmuştur. İşçisi, köylüsü, emeklisi, asgari ücretlisi ve memurları hep bir ağızdan ‘Geçinemiyoruz! Hakkımızı verin!’ diyorsa o ülkede çok büyük yönetim sorunu vardır” diye konuştu.

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Yıldırım, “Uzun yıllardır toplu sözleşme masasında enflasyonun altında zam verilmesine rağmen, güçlü tepki vermediği için emekçilerin ezilmesine engel olmayan konfederasyonların, Sekizinci Dönem'de de emekçinin hakkını masada bırakmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, TÜİK’in açıkladığı ve gerçekle ilgili olmayan aylık ve yıllık enflasyon rakamları üzerinden memur ve memur emeklileri için yapılacak olan zam teklifini kabul etmeyeceklerini belirterek “Yedi dönemdir sürdürülen Toplu Sözleşme Masası’nda işveren kazanmış, emekçiler kaybetmiştir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak emekçilerin yok sayıldığı masada oynanan bu oyunu bozmakta kararlıyız. Sekizinci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde artık biz varız!” dedi.

Toplu sözleşme toplantılarına katılamayan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), görüşme sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Konfederasyon ile bağlı sendikaların üye ve yöneticilerinin yer aldığı açıklamada, “TİS masası yandaşların değil emekçilerin mücadele alanıdır. İnsanca bir yaşam için mücadelede birleşiyoruz” pankartı açıldı, sık sık “Sadaka değil toplu sözleşme”, “AKP halka hesap verecek” sloganları atıldı. Burada açıklama yapan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, yaşanan yoksulluk, güvencesizlik, angarya çalışma, vergi yükü, torpile işe alım, mülakat ayrımcılığı gibi sorunları sıraladı.

İNSANCA YAŞAYACAK BİR ÜCRET

Evrensel bir toplu pazarlıkla ilgisi olmayan, tüm haklarının işverene ve onun konfederasyonuna teslim edildiği, kendilerinin yok sayıldığı oyun devam ettiği sürece sorunlarının çözülmesinin mümkün olmadığını dile getiren Ayfer Koçak, “İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret istiyoruz. Bunun için maaşlarımıza altışar aylık zam, enflasyon farkı, seyyanen zam veya kümülatif yalanlar değil, gayet net bir talepte bulunuyoruz. Hiçbir kamu emekçisinin maaşı yoksulluk sınırı altında kalmasın, en düşük maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarın diyoruz” diye konuştu.

Ayfer Koçak, kamu çalışanlarının maaşlarına ilişkin “Temmuz 2025 itibarıyla 50 bin 460 TL olan en düşük kamu emekçisi maaşı, Ocak 2026 itibari ile en az 100 bin TL olacağını tahmin ettiğimiz yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Yani yüzde 98 artırılmalıdır” talebini ifade etti. Koçak, seyyanen verilen 18 bin 682 TL tutarındaki ödemenin taban aylığa eklenmesini ve emeklilerin maaşlarına da yansıtılmasını talep etti.

KESK Eş Genel Başkanı Koçak, kamu emekçilerinin taleplerinin sadece geçici çözümlerle değil, her üç ayda bir yoksulluk sınırı ve ekonomik büyüme oranına göre güncellenen refah payı, gelir vergisinde adalet, emeklilikte eşitlik, tam zamanlı kamu kreşleri, 30 saatlik çalışma süresi, ulaşım, yemek, yakacak destekleri, 3600 ek gösterge ve tüm kamu emekçilerine eşit sosyal haklarla birlikte insanca yaşam ve güvenceli istihdamla karşılanması gerektiğini vurguladı.

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ODTÜ'DE GREV: SADAKA DEĞİL, TOPLU SÖZLEŞME

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) çalışan kamu işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması üzerine grev ilan etti. ODTÜ PTT önünde bir araya gelen işçiler, sloganlarla Rektörlük binasına yürüyerek grev ilanını astı. Grevin, 7 Ağustos'ta hayata geçirileceği duyuruldu. Tez-Koop-İş Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Özgen yaptığı açıklamada, hükümetin 18 Temmuz’da sunduğu ancak resmiyet kazanmayan üçüncü teklifin ilk altı ay için yüzde 24 zam, diğer dönemler için ise gerçekleşen enflasyon oranında artış içerdiğini söyledi. Özgen, ilerleyen günlerde bu teklifin geri çekildiğine dair duyumlar aldıklarını da belirtti.

“Bu tablo, kamu işçisine resmi enflasyon oranında zammın bile çok görüldüğünü gösteriyor” diyen Özgen, sürecin başından bu yana ODTÜ işçilerinin çeşitli eylemlerle taleplerini dile getirdiğini hatırlattı. “İşyerini terk etmeme, iş bırakma, şehir merkezinde ve AKP il binası önünde yapılan açıklamaların ardından mücadelemiz şimdi greve evriliyor” dedi.

“Umutsuz bekleyiş değil, insanca yaşam istiyoruz. Sadaka değil toplu sözleşme istiyoruz” diyen Özgen, üretimi durduracaklarını vurgulayarak şunları söyledi: "7 Ağustos’ta ODTÜ’de greve çıkıyoruz. Kamusal yaşamı durdurmaya, kamu kurumlarından yükselen sınıfın sesine ‘ODTÜ’de grev var’ diyerek katılmaya geliyoruz."

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ÇAĞRIMIZA KULAK VERİLSİN

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine TÜRK-İŞ’e bağlı YOL-İŞ sendikası Karayolları Genel Müdürlüğüne grev kararını astı. Sendika Başkanı Ramazan Ağar, Türkiye genelinde 500’e yakın kuruma grev kararını asacaklarını belirtti. Ocak ayından beri devam eden sözleşme sürecinde mutabakat sağlanamadığı için bu seviyeye gelindiğini dile getiren Ağar, yasadan gelen haklarını kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına seslenen Ağar, "Çağrımıza kulak versinler" dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, cuma günü ilk grevin Eti Maden’de başlayacağını duyurdu.