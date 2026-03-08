Geçim krizine bakım yoksulluğu ekleniyor

İktidar yıllardır ‘aileyi güçlendirme’ söylemi kuruyor artan bakım yükünü de evin içine, kadınların omzuna bırakıyor.

Prof. Dr. Çağla Ünlütürk ile kamusal bakım hizmetlerinin eksikliğini, esnek ve yarı zamanlı çalışma adı altında büyüyen güvencesizliği ve göçmen kadınlardan kayıt dışı bakım emekçilerine uzanan sömürü zincirinin Türkiye’de bakım krizini nasıl derinleştirdiğini konuştuk.

Türkiye’de bakım meselesinin en büyük kör noktası ne?

Bakımın aileci politikalara terk edilmiş olmasını en büyük kör nokta olarak ifade edebilirim. Ev içi bakımın sevgi, annelik, şefkat gibi kavramlarla ve kadınlığın bir uzantısı gibi sunulması, kamusal sorumluluğun üzerini örtüyor. Öte yandan aileye kutsiyet atfeden yaygın söyleme karşın aslında pek çok aile yoksullukla, hastalıkla, bakım ihtiyacıyla mücadelede kaderine terk edilmiş durumda. İçinden geçtiğimiz süreçte kadınların kentlerde işgücüne katılım oranları arttı, emeklilik yaşı yükseldi, nüfus yaşlandı, aile yapısı değişti, geçim şartları çok zorlaştı. Buna karşın bakıma ilişkin politikalar halen kadınları hane içinde tutmaya dayalı. Halen kadın istihdamının önündeki temel engel bakım yükü olmaya devam ediyor. Dahası inatla sürdürülen aileci politikalar kent, nüfus ve aile yapısındaki dönüşümü yok sayıyor. Türkiye’de 1 milyon 750 bin 900 hane, yalnız yaşayan yaşlı fertlerden oluşuyor. Pek çok kadın çocuklarına ve yaşlılarına bakma yükünü aynı anda üstleniyor. Yaşlılarına bakması beklenen evlatların bir bölümü kendisi de bakıma muhtaç. Örneğin 90 yaşındaki bakıma muhtaç yaşlının evladı da 70 yaşında.

Kadın istihdamı politikaları sık sık ‘çalışan anne’ söylemiyle kuruluyor ama bakım hizmetleri kamusal olarak güçlendirilmiyor. Bu çelişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle bakımın yalnızca kadın istihdamının önünde bir engel olmadığını, aynı zamanda çocuk, yaşlı, hasta, engelli vb. tüm bireyler için temel bir insan hakkı ve refahın önemli bir bileşeni olduğunu ifade etmek isterim. Öte yandan Türkiye’deki yerleşik ataerkil normlar ve kamusal bakım politikalarının eksikliği sadece kadınların istihdama katılımının önünde engel oluşturmuyor. Aynı zamanda istihdam kapasitelerini, çalışma sürelerini, çalışabilecekleri sektörleri ve mekanları da azaltıyor. Bakım sorumluluğu olan kadınlar daha kısa sürelerle çalışabilecekleri, eve yakın işler arıyorlar. Böyle işler bulsalar dahi ücretleri düşük ve yükselme olanakları kısıtlı oluyor.

Burada da esnek çalışma, yarı zamanlı istihdam gibi modeller sunuluyor. Sizce bunlar bakım krizine çözüm olur mu?

Elbette çözüm değil. Yaygın olarak 1,5 kazananlı aile modeli olarak sunulan ve kadınların yarı zamanlı istihdamına dayanan model kadınlara düşük ücretli, güvencesiz ve düşük düzeyde sosyal koruma sunan ve kariyer basamaklarını tırmanmalarını mümkün kılmayan bir model. Evden çalışmaya gelince, evden çalışmanın emek sömürüsünü artıran boyutlarının yanı sıra kadınların hane içi karşılıksız emek kullanımının arttığı ve toplumsal yeniden üretim sürecindeki cinsiyet eşitsizliklerini derinleştirdiği pandemi döneminden bu yana yapılan çok sayıda araştırmayla ortaya kondu.

Kuşkusuz bu uygulamalar, kadınların ailevi rolünü güçlendirirken sosyal harcamaları azaltan neoliberal-muhafazakar bir siyasi seçime dayanmaktadır. Türkiye’de uzun yıllardır düşük düzeyde seyreden kadın istihdamına dokunmaksızın, kadınların aynı zamanda yeniden üretimi üstlenmelerine olanak sağlamaktadır. Evden çalışan kadınlar patriarkal kapitalizmin dilediği biçimde iki efendiye (hem erkeklere hem de işverenlerine) birden hizmet edebileceklerdir.

Prof. Dr. Çağla Ünlütürk

Yoksul kadınlar, göçmen kadınlar ve kayıt dışı çalışan bakım emekçileri bu sistemin neresinde duruyor? Bakım krizinin sınıfsal ve etnik boyutunu nasıl okumalıyız?

Türkiye’de kamusal bakım olanakları kısıtlı olduğu gibi piyasa aracılığıyla sunulan bakım da devlet tarafından yeterince düzenlenmemiş ve çarpık bir yapıya sahip. Bedelini ödeyemeyen haneler bakım hizmetini aile bireyleriyle, ödeyebilenler piyasa aracılığıyla almaya çalışıyorlar. Ancak bakım piyasasında yazılı olmayan kurallar var ve bu kurallar kırılgan grupların yoğun sömürüsüne dayalı. Örneğin göçmen kadın istihdamı koşulları, ücretleri, izin günleri aracı firmalar tarafından belirleniyor. Çoğunlukla yalnızca haftada bir gün 8 saat dışarı çıkabildikleri yarı açık bir hapishanede gibi bakım veriyorlar.

Bakım altyapısına yatırım bir istihdam politikası olarak da düşünülebilir mi? Önümüzdeki 5-10 yıl içinde Türkiye bakım politikalarında hiçbir ciddi dönüşüm yaşamazsa bizi nasıl bir toplumsal tablo bekliyor?

Feminist iktisatçılar tarafından yapılan çalışmalar bakıma yapılan yatırımın hem toplumsal refahı hem de insan onuruna yakışır yeni işlerde kadın ve erkek istihdamını artırıcı etkileri olacağını ortaya koymuş durumda.

Türkiye çok yakında bir bakım kriziyle karşı karşıya kalacak. Son 25-30 yıldır kadın hareketi kamusal, yaygın, erişilebilir çocuk bakım hizmeti talebini her alanda dile getiriyor. Ancak henüz herkes için erişilebilir erken çocukluk bakım ve eğitim sistemi oturtulamamışken yaşlanan nüfusumuzun bakım sorununu nasıl çözeceğimizi bilmiyoruz. Gelir adaletsizliğinden kaynaklanan yoksulluk ve eşitsizliğe artık bakım yoksulluğu da eşlik ediyor.