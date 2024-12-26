‘Geçim olmazsa seçim var’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin kamuoyu beklentisinin ve CHP’nin 30 bin TL önerisinin altında açıklanmasının ardından kurmaylarını topladı. MYK toplantısı öncesinde sendikalarla da temasa geçildi. MYK toplantısında, “30 bin TL asgari ücret önerisinde ısrar” kararı alındı.

Edinilen bilgiye göre, olağanüstü toplanan MYK’de, düşük asgari ücret zammına karşı yol haritası tartışıldı. İktidarın, milyonlarca ücretliyi ilgilendiren asgari ücret zammına karşı yapılabilecek eylemler konuşuldu. Ardından CHP Meclis Grubu, Genel Merkez’de bir araya geldi.

Milletvekillerinin gruplar halinde Ankara’da işçilerin yoğun olduğu semtlere ve pazar yerlerine ziyaretler yapması kararı alındı. Milletvekilleri, CHP Genel Merkezi’nden otobüslere 10’arlı gruplar halinde işçilerin yoğun olduğu bölgelere gitti. CHP lideri Özel de HAK-İş ve Türk-İş’i ziyaret etti. MYK’de ve kapalı grup toplantısında erken seçimin konuşulduğu, “Geçim olmazsa seçim olur demiştik. 2025 seçim yılı olacak. Seçim söylemini sokağa, alanlara taşıyacağız. Eylemlerimizin dozunu artıracağız” değerlendirmesi yapıldığı öğrenildi.

28 ARALIKTA MİTİNG

Özgür Özel, 28 Aralık’ta Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek mitinge katılacağını da açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı grev çağrısını toplantıda da yineleyen Özel, “Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 80, TÜİK enflasyonu bile yüzde 47 iken milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

KAMUDAKİ İSRAF DÜZENİ

CHP kaynakları, Saray’ın harcamaları başta olmak üzere, ekonomik krize karşın kamuda devam eden israf düzenine de dikkati çekecek. CHP’liler, “İşçiden, emekçiden ve emekliden esirgenen kaynağın nerelere kullanıldığının herkesçe bilinmesi gerekiyor. Bunun için dosyalar hazırlayacak, AKP’nin israf düzenini her platformda halka anlatacağız” dedi.

OLDUBİTTİ

MYK toplantısının ardından CHP’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, bir açıklama yaptı. Taşcıer, özetle şunları kaydetti:

“Asgari ücretlinin sefaletine çözüm üreten bir irade ortaya konmadı. Günün sonunda asgari ücret, işveren kesimi ve hükümet tarafından bir teklif sunulmadan ve müzakere yapılmadan oldubittiyle açıklandı. Asgari ücretin 50 yıldır ilk kez, bir gece toplantısıyla ve üstelik işçi tarafı da olmadan açıklandığını gördük. Emevi Camii’nde namaz kılma planı yapanlar, önce Türkiye’de emeklinin, emekçinin, ücretlinin, dar gelirlinin cenaze namazını kıldılar. Yeni asgari ücret daha şubat ayında açlık sınırının altında kalacaktır. Asgari ücret, Saray’ın 1 dakika 30 saniye içerisinde harcadığı para kadar. Siz bir buçuk dakikada harcadığınız parayla vatandaşa bir ay geçinin diyorsunuz.”

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VEKİLLER SAHADA

Taşcıer’in açıklamasının ardından CHP lideri Özel, partisinin genel merkezine gelen milletvekilleriyle görüştü. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından milletvekilleri, genel merkeze gelen otobüslere binerek Ankara’nın ilçelerine dağıldı. Toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelen milletvekilleri, düşük asgari ücrete karşı birlikte olunması gerektiğini vurguladı.

ÖZEL’DEN PAZAR ZİYARETİ

CHP lideri Özel de Sıhhiye semtindeki Yenişehir Pazarı’nı ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi. Özel, yurttaşlara ve esnafa, “Açıklanan asgari ücretle geçinebilir misiniz?” diye sordu. Yurttaşlar da Özel’e sıkıntılarını anlattı. Bir çorap satıcısı artan fiyatlar nedeniyle tezgahındaki çocuk çoraplarının bile çalındığını söyledi. Pazarda özellikle yüksek kiralardan şikâyet edilirken Özel, direniş sözü verdiği yurttaşları, “Madem geçim olmuyor seçim olsun diyeceğiz. Her yeri gezerek seçim isteyeceğiz” diyerek 28 Aralık’ta Ankara’da yapılacak mitinge çağırdı.