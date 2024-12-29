Geçim sıkıntısına karşı dayanışma sofrası

Hayat pahalılığının giderek arttığı günümüzde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Mahalle Mutfakları projesi, dar gelirli yurttaşlara hem ekonomik hem de lezzetli bir destek sunuyor. 2020 yılında hayata geçirilen ‘Mahalle Mutfakları’, geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşlar için nefes olmaya devam ediyor. 15 TL gibi sembolik bir ücret karşılığında 3 çeşit yemekle yurttaşı buluşturan Mahalle Mutfakları, lezzetiyle de yurttaşlardan tam not almaya devam ediyor.

Mahalle Mutfakları Projesi, bugüne kadar 3 milyon 170 binden fazla kişiye 3 kap sıcak yemek ulaştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde hizmet veriyor. Mahalle Mutfakları projesi; Halkkent Engelsiz Yaşam Merkezi Mahalle Mutfağında faaliyete başlarken, bugün ise merkez ilçelerin yanı sıra Erdemli ve Tarsus ilçelerinde de olmak üzere toplamda 49 noktada hizmet vermeye devam ediyor.

Kısa sürede yaygınlaştırılan Mahalle Mutfakları, hayat pahalılığından dolayı sıkıntı yaşayan, yemek yapamayan ve özellikle de üniversite öğrencilerine hitap etmeye devam ediyor. 15 TL gibi sembolik bir ücret karşılığında 3 çeşit yemekle yurttaşı buluşturan ekipler, mahallelerin ihtiyaç durumu ve nüfus oranına göre Mahalle Mutfaklarını konumlandırıyor. Bu kapsamda ara vermeden hizmetlerine devam eden Büyükşehir ekipleri, Mahalle Mutfaklarının sayılarını arttırarak daha fazla yurttaşa ulaşmayı hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait Aşhanelerde pişerek, tek kullanımlık ambalajlarda sofralara ulaştırılan yemekler; saat 16.00 ve 17.00 arasında hizmete açık olan Mahalle Mutfakları’nda satışa sunuluyor. Gıda mühendisleri tarafından bir kişinin günlük gıda ihtiyacı hesaplanarak yapılan yemekler, en sağlıklı ve hijyenik şekilde vatandaşlara ulaştırılıyor.

Mahalle Mutfaklarına ilişkin açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi aşhane sorumlusu Ergün Horuz, “Ekonomik şartların dar olduğu; işçinin, emekçinin, çiftçinin geçinmekte zorluk çektiği bu dönemlerde 3 kap yemeği 15 TL’ye vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi. Evde bir yemek yapmak için ciddi bir masraf yapıldığını ifade eden Horuz, “3 kişilik bir aile Mahalle Mutfağımızda 3 çeşit yemeği yanında ekmeği ile birlikte 45 liraya alıyor. Gelen vatandaşlara baktığımızda aslında ekonomik durumun çok zor olduğunu, birçok vatandaşımızın bizlere bunları belirttiğini görüyoruz” sözlerine yer verdi.

“HEM EKONOMİK HEM DE LEZZETLİ”

Futbol antrenmanından çıkıp yemek yemek için Mahalle Mutfağına gelen Mete Eren Erçin, “Buradaki yemekler çok güzel ve lezzetli. Belediyemiz sağ olsun güzel yemekler veriyor. Antrenman çıkışı burada karnımı doyurmaya geliyorum, proteinlerimi alıyorum. Bence bu ekonomik şartlarda 15 TL gayet ucuz bir rakam. Hem ekonomik hem de lezzetli” diye konuştu.

Dar gelirli olan Celil Kılıçdoğan ise yoksul yurttaşlar için çok iyi bir hizmet olduğunu vurguladı. Maddi durumu yetersiz olan insanlar için iyi bir fırsat olduğunun altını çizen Kılıçdoğan, “Gittikçe hayat pahalılaşıyor, bir şey alınmıyor. Bir yemek yiyeyim desen 300 TL para gidiyor. Çalışanımız yok, getirenimiz yok. Onun için mecburen bizde buraya başvurmak zorunda kalıyoruz” diyerek, yemeklerin de çok lezzetli olduğunu vurguladı.

“AYNI EVDE YAPILMIŞ GİBİ”

Mahalle Mutfaklarını çok güzel bulduğunu ifade eden Hatice Özpekmezci, “Aynı evde yapılmış gibi oluyor yemekler. 12 bin lira maaş alıyoruz. Küçük bir lahana, bir marul 50 lira; alıp da nasıl salata yapıp yiyeceksin? Domates olmuş 50-60 lira. Hangi birinden alıp da yiyeceksin? Bunun yanında bir de ev kirası, evde çalışan yok, eden yok. O yüzden hem ekonomik hem de lezzetli” dedi.