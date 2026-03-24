Geçim yükü arttı, güven geriliyor

EKONOMİ SERVİSİ

İktidarın, yarattığı ekonomik krizi örtme girişimleri yurttaşa etki etmiyor. Krizi sırtında taşımak zorunda bırakılan yurttaşın ekonomiye güveni sağlanamıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Şubat ayında 85,7 olan endeks, bu ay gerileme kaydederek 85,0 değerinde hesaplandı. 0-200 aralığında hesaplanan endekste 100 nötr değer kabul ediliyor. 100’ün altındaki değerler ekonomiye kötümser bakışı, üstündeki değerler de iyimser bakışı ifade ediyor.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 72,8 ile kötümser seviyesini korudu. Hanelerin önümüzdeki bir yıla dair maddi durum beklentisi de bu ayda geriledi. Buna göre yurttaş, gelecek 12 ayda da ekonomik koşullarının iyileşmeyeceğini düşünüyor. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi de şubattaki 81,4’ten martta sert düşüşle 79,1’e indi. Halkın dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 103,2’den 102,7’ye geriledi.

Rejim eliyle yoksullaşan halk, bu iktidara güvenmediğini bir kez daha ortaya koydu. Açlık ve yoksullukla mücadele eden yurttaş, artık bayat ekmek sırasına giriyor. Ankara’da bir markette 6 liraya satılan bayat ekmek tepki çekerken geçim bedeli ağırlaşıyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi (KAMU-AR) tarafından açıklanan mart ayı açlık ve yoksulluk verileri dikkat çekti. KAMU-AR’a göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gereken harcama tutarını ifade eden açlık sınırı, bir önceki aya göre 1856 TL artarak 35 bin 819 TL’ye yükseldi.

AÇLIK AĞIRLAŞIYOR

Gıda dışındaki temel ihtiyaçları da kapsayan yoksulluk sınırı ise aylık 3 bin 9 TL’lik artışla 106 bin 826 TL seviyesine ulaştı. Raporda, özellikle İsrail, ABD ve İran arasındaki gerilimin enerji fiyatlarını tetiklemesiyle önümüzdeki aylarda rakamların daha da tırmanacağı vurgulandı.

Asgari ücret, KAMU-AR’ın açlık sınırının 7 bin 744 TL altında kalırken en düşük emekli aylığı ile açlık sınırı arasındaki makas 15 bin 819 TL oldu.