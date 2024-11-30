“Geçinemeyen” emekçiler Tandoğan’dan seslenecek

POLİTİKA SERVİSİ

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Ankara’nın Tandoğan Meydanı’nda “Geçinemiyoruz” sloganıyla bugün bir miting düzenleyecek.

Miting, 2025 yılı bütçesinin emekçilerin taleplerine duyarsız kalması ve kamu hizmetlerine ayrılan payın yetersizliği gibi sorunlara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilecek.

KESK, duyurusunda, mitinge katılacakların bugün saat 09.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) toplanacağını, saat 13.00’te ise emekçilerin Tandoğan Meydanı’nda bir araya geleceğini bildirdi. Mitingde, sağlıktan eğitime, belediyelerden bürolara kadar farklı sektörlerde çalışan binlerce emekçi yer alacak.

KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz, miting öncesi yaptığı açıklamada, 2025 yılı bütçesinin emekçilerin taleplerine göre şekillendirilmediğini vurguladı.

Yılmaz, mitingin sadece bir başlangıç olduğunu belirterek, “Tandoğan’da bir miting yaptık, bitti demeyeceğiz. Daha geniş kesimlerle eylem kararları alacağız. Bütçe taslağının geri çekilmesi, halkçı bir bütçe için emek örgütlerinin ve sendikaların dâhil olduğu bir bütçe istiyoruz” dedi.

Yılmaz, Türkiye’nin bir emek cephesine ihtiyaç duyduğunu ve bu yüzden diğer sendikalara birlikte mücadele çağrısı yapacaklarını belirtti.

Mitingde, “Geçinemiyoruz, Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz” sloganı öne çıkacak.

KESK Şubeler Platformu’nu oluşturan 11 sendika, geniş katılım sağlayacak. Ayrıca, DİSK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle gerçekleşecek mitinge, SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi başta olmak üzere birçok siyasi parti de destek verecek.