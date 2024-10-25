‘Geçinemiyoruz’ mitingine çağrı: On binlerce öğretmen asgariden az kazanıyor

KESK 30 Ekim’de Ankara'da gerçekleştireceği “Geçinemiyoruz” mitingine hazırlanıyor. Konfederasyon, mitinge çağrı için dün pek çok kentte basın açıklaması gerçekleştirdi.

Malatya'da yapılan mitinge çağrı buluşmasında konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, “Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 90 bini aşkın öğretmen asgari ücretin altında çalışmak zorunda bırakılıyor. Ülkenin zenginlikleri bu ülkedeki insanlara ayrılmaktan başka çaremiz yok. Her birimiz insan onuruna yakışır, bir hayat yaşamayı hak ediyoruz” dedi.