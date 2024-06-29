Geçinemiyoruz, talebimiz %120

Emek Servisi

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, İzmir Kemalpaşa’da yer alan Purmo Group’ta başlattıkları greve 53 gündür devam ediyor. 21 ülkede 3 binden fazla çalışanı olan Finlandiya sermayeli uluslararası şirket Purmo Group'ta toplu sözleşmede anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan grevin 52'nci gününde Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir Şubesi Kadın Komisyonu üyesi metal işçisi kadınlar, fabrika önünde grevlerini sürdüren emekçilere dayanışma ziyaretinde bulundu.

Birleşik Metal İş Sendikası İzmir Şubesi Kadın Komisyonu adına ortak açıklamayı Aynur Şatır Bahtiyar okudu. Purmo işçilerinin yalnız olmadığını belirten Bahtiyar şu ifadelere yer verdi: ‘‘Purmo işçilerinin haklı mücadelesini yakından izliyor ve destekliyoruz. İnanıyoruz ki verdiğiniz bu mücadeleyle işçi sınıfının mücadele tarihine önemli bir deneyim ve başarıyı yazarak çıkacaksınız.”

Purmo Fabrikası iş yeri baş temsilcisi Rıfat Çevik ise grevi süresince iş verenin işçilerle temas kurmadığını da ifade ederek, “İlerleyen günlerde değerlendirilecek bir durum olursa tekrar otururuz durumu değerlendiririz. Biz yüzde 120 talep ediyoruz. Tabii sosyal haklarla ilgili de isteklerimiz var. Direnişimiz devam edecek” dedi.