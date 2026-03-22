‘Geçiş garantili’ sahte pasaport pazarı!

HABER MERKEZİ

Mesajlaşma uygulamaları üzerinden kurulan kapalı gruplar ve hesaplar aracılığıyla faaliyet gösteren sahte evrak şebekelerine bir yenisi eklendi.

Popüler anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden örgütlenen uluslararası bir şebekenin, aralarında ABD, Kanada, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinin de bulunduğu onlarca ülkenin pasaportunu sahte olarak üreterek satışa sunduğu ortaya çıktı. 500 ila 900 dolar arasında değişen fiyatlara sattıkları pasaportlara sınırdan 'geçiş garantisi' veren şebeke üyeleri, pasaportların elektronik okuyucudan 'sorunsuz geçtiğini' ileri sürüyor.

T24'ten Mehmet Duran Boztepe’nin haberine göre kendilerine ulaşan "müşterilerle" şifreli şekilde iletişim kuran şebeke üyeleri, dünya genelindeki hemen her ülkeye ait pasaport ve kimliği kopyalayabildiklerini öne sürüyor. Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya pasaportları da benzer tavan fiyatlarla satışa sunulurken, Türkiye'ye ait normal (bordo), hususi (yeşil) ve diplomatik pasaportların ise 600 ila 700 dolar karşılığında üretildiği iddia ediliyor.

Şebekenin faaliyetleri sadece pasaportla sınırlı kalmıyor. Potansiyel alıcılara sunulan hizmetler arasında sahte kimlik kartları ve sürücü belgeleri de yer alıyor. Özellikle ehliyet satışlarında, "sınavsız ehliyet" vaadiyle usulsüzlük yapıldığı görülüyor.

Yasa dışı organizasyonun inandırıcılığını artırmak ve müşterilere güven vermek için kullandığı yöntemler de dikkat çekiyor. Şebekenin iletişim adresi olarak gösterdiği yerin, aktif faaliyet yürüten bir sürücü kursu olduğu tespit edildi.

ÖDEMELER KRİPTOYLA

Yasa dışı organizasyon, izlerini kaybettirmek için finansal işlemlerde geleneksel bankacılık yöntemlerini kesinlikle kullanmıyor. Müşteriye iletilen satış şartlarında, işlemlerin yalnızca farklı kripto para birimleri üzerinden kabul edildiği vurgulanıyor.