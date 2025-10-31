Geçiş yasaları ve haklar güvence altına alınmalı

Haber Merkezi

DEM Parti Kars İl Eş Başkanları Arzu Savaş Derman ve Ramazan Erkmen’in ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya bazı siyasi partilerin, meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK’nın Türkiye’den çekilme kararına ilişkin olarak, "PKK’nin kendini feshetmesi, silahları yakması ve en son Türkiye sınırından çıkarak Türkiye devletine silah çevirmeyeceğini, artık silah kullanmayacağını belirtmesi, tarihi bir önemdedir. 1 Ekim’den sonra ve en son Türkiye’den silahlı güçlerin çekilmesi ile birlikte artık birinci aşama bitti. Irkçılara, ayrımcılık yapanlara da artık geçmiş olsun, artık kullanacakları bir şey kalmadı. Bariyerler artık ortadan kalkmalı. Geçiş yasaları, özgürlükler, haklar güvence altına alınmalı" dedi. Bakırhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hakkında da, "Bizim Cumhuriyet ile herhangi bir sorunumuz yok, cumhuriyetin demokrasi ile barışmasını istiyoruz." diye konuştu.

PKK’nin üst düzey isimlerinden Mustafa Karasu, örgütün silahlı güçlerini Türkiye’den çekme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Tabii ki gerilla güçlerimiz Türkiye’de vardı. Ama bazı bölgelerde, bazı yerlerde çatışma riski vardı. Bu bakımdan çatışma riski olan yerlerden gerillayı çekmeyi uygun gördük. Çünkü böyle bir süreçte zaten süreç karşıtları var, barış karşıtları var” ifadelerini kullandı.

REFAH PAYI TALEBİ

Öte yandan DEM Parti İmralı Heyeti, dün Cumhurbaşkanlığı’nda Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Saray’ında görüştü. görüşme bir saat sürdü. Görüşmeye AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.