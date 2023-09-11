Geçit yolu çift yönlü olarak trafiğe açıldı

Bursa YHT projesi gar yapım çalışmaları ve Bursa Emek Şehir Hastanesi Metro Hattı projesi sebebiyle uzun süredir kazı çalışmalarının devam ettiği Geçit bölgesinde trafik çift yönlü açıldı.

Bursa’da uzun zamandır Bursa YHT projesi gar yapım çalışmaları ve Bursa Emek Şehir Hastanesi Metro Hattı projeleri sebebiyle yol daraltması bulunan Geçit bölgesindeki trafik çilesi sona erdi. Mudanya yolu Geçit bölgesi 11 Eylül itibarıyla 2 şerit geliş, 2 şerit gidiş olmak üzere trafiğe açıldı. Okulların açılmasına yetiştirilen Mudanya yolunu yoğun bir şekilde kullanan sürücüler rahat bir nefes alırken, trafik havadan görüntülendi.