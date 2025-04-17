'Geçmiş Gelecektir' kitabı raflardaki yerini aldı

Ulaş Bager Aldemir ve Melisa Yıldırım’ın hafıza, nostalji ve ütopya kavramlarını irdeleyen kültürel bellek projesi Geçmiş Gelecektir’in kitabı, Ayrıntı Yayınları’nın İnceleme dizisinde okurlarla buluşuyor.

Geçmiş Gelecektir adlı çalışma, Michael Löwy, Jacques Rancière, Franco “Bifo” Berardi, Gretchen Dutschke-Klotz veSavvas Michael-Matsas gibi önemli düşünürlerle yapılan yazılı söyleşilerden oluşuyor.

Ernst Bloch, Herbert Marcuse, Jean-PaulSartre, Rudi Dutschke ve Nicos Poulantzas gibi figürlerin anılarının yadedildiği söyleşilerde, bellek mekânlarının önemi, nostaljinin olanakları ve 68 Kuşağı’nın mirası ele alınıyor.

Kitabın Fransızcadan çevirileri Aylin Sökmen ve Alara Kuset’in, İtalyancadan çevirileri Esma Tuğçe Tözman’ın, İngilizceden çevirileri ise DenizEkim, Sanem Burcu Pekel, Sultan Karataş, Leisha Bayhan, Ekin Keleş ve Eda Yetim’in imzasını taşıyor.