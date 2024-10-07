Geçmiş olsunla geçiştirilemez

Haber Merkezi

Maraş’taki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 45 yaşındaki Birgül G. adlı kadın tarafından basıldı, hastane çalışanları rehin alındı. Balıkesir Edremit’te de hastanede tedavi gören hasta, bir kişi tarafından vuruldu. Sağlık meslek örgütleri ‘‘Sağlık Bakanlığı geçmiş olsun diyerek geçiştiremez. Artık yeter! Birimize yönelen şiddet hepimize gelir’’ diyerek yaşanan şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Maraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında meydana geldi. İddiaya göre 45 yaşındaki Birgül G. elinde pompalı tüfekle hastaneye girdi. Bir müddet bağırdıktan sonra hastane çalışanlarını rehin alan kadın, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Kadının ilk ifadesinde, intihar edemediği için kendisini öldürtmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Balıkesir’de ise Edremit Devlet Hastanesi’nin ortopedi servisinde tedavi gören Emrah İmamoğlu’na bir kişi tabancayla ateş edip kaçtı.

İmamoğlu’nun hayati tehlikesi devam ederken, E.A. yakalandı. Türk Tabipleri Birliği yaptığı açıklamada, ‘‘Bakanlığın paylaşımlarında silahlı saldırı dahi diyemediği şartlarda sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Pompalı tüfekle girilebilen acillerde yaşamaya, yaşatmaya çalışıyoruz. Ne bizim ne de hastalarımızın güvende olmadığı şartları normalleştirmeyeceğiz, alışmıyoruz’’ ifadelerine yer verdi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) de ‘‘Kahramanmaraş Onikişubat Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde gerçekleşen olayı, Sağlık Bakanlığı geçmiş olsun diyerek geçiştiremez. Elinde pompalı tüfek, çantasında bomba olduğunu söyleyen saldırganın eylemini akıl sağlığı yerinde değil diyerek meşrulaştıramaz’’ denildi. Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol da “Sağlıkta şiddeti önlemek için pansuman tedbirlerle, görsel tedbirlerle basının ya da kamuoyunun önüne çıkanları kesinlikle kabul etmiyoruz. Gri kodla, beyaz kodla ya da XRay cihazlarıyla sağlıkta şiddet önlenmez” dedi.