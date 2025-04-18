Geçmiş ve gelecek arasında bir köprü

Kültür Sanat Servisi

Çankaya Belediyesi, Ayşe İnan'ın hazırladığı "Zamanın Kanatları/ Geçmiş-Şimdi-Gelecek" illistürasyon sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Ayşe İnan imzasını taşıyan ve Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan sergi, sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Çocuklara farkındalık kazandırmak ve yetişkinlere geçmişi hatırlatmak amacını taşıyan sergi, özellikle çocuk edebiyatının ölümsüzleşmiş karakterleri ve usta yazarların hafızalara kazınan eserlerinden ilham alarak geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kuruyor.

Şimdiki zamanı daha iyi anlamak yetişkinlerin çocukluk anılarına yolculuğu ile hafızaları tazelemek isteyen Ayşe İnan, eskizlerden yola çıkarak oluşturduğu illüstrasyon çalışmalarıyla, değişen her şeye rağmen umutla bakabilmek için ziyaretçilerine ilham veriyor. Sergi 30 Nisan'a kadar Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde 09.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebiliyor.