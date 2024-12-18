Geçmişin belleği Akbaş’ın çizgileriyle günümüzde

Kültür Sanat Servisi

Paris’te yaşayan Onay Akbaş’ın “Çizgi Bir Uçtan Öbür Uca” adlı sergisi, Ordu Taşbaşı Sanat Alanı’nda sanatseverlerle buluşuyor. 20 Aralık ile 22 Şubat tarihleri arasında açık olacak olan sergi, Akbaş’ın sanata ve hayata dair özgün bakış açısını yansıtan eserlerini bir araya getiriyor. Paris, İstanbul, Mersin ve İzmir’den sonra Ordu’ya taşınan bu serginin küratörlüğünü Emre Zeytinoğlu üstleniyor.

Eserler, yalnızca birer görsel şölen değil, aynı zamanda belleğin, mekânın ve sanatçının bireysel yolculuğunun bir yansıması. Fatsa’da başlayan yaşam yolculuğundan Paris’teki olgunluk dönemine uzanan bu süreç, eserlerinde bir uçtan diğer uca yayılan bir bütünsellik yaratıyor. Sanatçı, her bir eserinde, geçmişin izlerini ve anıların bellek üzerindeki etkisini sorgularken, bu etkilerin günümüz algıları üzerindeki dönüştürücü gücünü açığa çıkarıyor.