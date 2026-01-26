‘Geçmişin Gölgesi’ ile büyük hesaplaşma

Mahir KANAAT

İBB Şehir Tiyatroları, ‘Geçmişin Gölgesi’ oyunuyla Ataşehir seyircisiyle buluşuyor. Macit Koper’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği ‘Geçmişin Gölgesi’ 27 Ocak’ta saat 15.00 ve 20.00’de İstanbul Ataşehir’deki İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi’nde seyircinin karşısına çıkacak. Oyun, karanlık bir dönemin aktörlerini yıllar sonra eski bir binada karşı karşıya getiriyor.

İşkenceci bir emekli polis ile sessiz kalmanın utancını taşıyan bir doktorun hesaplaşması, izleyiciyi vicdan ve iktidar kavramlarını sorgulamaya davet ediyor. Eski bir polis ve yıllar önce iş birliği yaptığı doktorun hesaplaşmaya girdiği oyunda Ahmet Saraçoğlu ile Bahtiyar Engin rol alıyor.