Geçmişin yükleri fotoğraf karesinde

Deniz Burak BAYRAK

18’inci İstanbul Bienali’nin ana temalarını, bienal küratörü Christine Tohmé; “kırılganlık, kendini koruma ve gelecek tasavvurları” olarak duyurmuştu. Bienale paralel etkinlikler kapsamında, Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD)’nin düzenlediği ‘KırılgAN’ adlı projesinin bir parçası, Yeşilköy Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi’nde gerçekleştirilen bir film gösterimiydi. Bu filmin bienalle paralellik gösteren özelliği ise filmin göç, aidiyet ve travma gibi konulara odaklanması.

Filmin adı EnstANtane, hikâyesi ise bu toprakların yüzyıllardır yaşadığı acı gerçek. EnstANtane adından anlayacağınız üzere, çocukluktan bir an gibi görünen bir fotoğraf karesi üzerinden Süryani topluluğunun uluslararası göçünü ve kopuşlarını anlatıyor. Filmde, yıllar önce bir köyde birlikte büyüyen 18 çocuğun farklı sebeplerle köylerini terk edişi, Avrupa’ya dağılışı ve yıllar sonra birbirlerinden haberdar oluşları işleniyor. Fotoğrafın o sırada önemsiz görünen anı, yıllar içinde toplumsal bir travmanın, kaybın ve bireysel kırılganlığın simgesi olarak yansıyor bizlere.

BİR FOTOĞRAF KARESİ

Yönetmen Hakan Aytekin, belgeseli çekmeye Facebook’ta yayımlanan eski bir fotoğrafı görünce karar vermiş. Yaklaşık kırk yıl önce, o yıllarda Mardin’e bağlı olan İdil’de çekilen ve çoğu çocuk on sekiz Süryani’yi gösteren fotoğrafı paylaşan Ferit Sağ’a ulaşan ekip, onun yardımıyla, Avrupa’nın çeşitli yerlerine savrulan diğerlerini de bulmuş. Yapımcı Özcan Geçer’in katkılarıyla yürütülen iki buçuk yıllık çekim süreci, geçmişin kırılganlığını ve göçün politik ağırlığını bireysel anlatılarla birleştiriyor.

EnstANtane, Aytekin ile Geçer’in işbirliği ile yaşama geçirildi.

Film, göçün yalnızca bir yer değiştirme olmadığını gösteriyor; aidiyetin, kimliğin ve toplumsal bağların nasıl parçalandığını, zamanla hatırlanan anların nasıl yük taşıdığını ortaya koyuyor. Süryanilerin yaşadığı travmalar ve maruz kaldıkları kötü deneyimler, çoğu zaman unutturulmaya çalışılan bir tarihsel gerçeğe işaret ediyor. Aytekin ile Geçer’in işbirliği olarak hayata geçirilen EnstANtane, bu sessiz ve acı dolu hikâyeyi, tanıklarının anılarıyla somutlaştırırken, âdeta izleyicinin sırtına geçmişin siyasi yüklerini de yüklüyor.

EnstANtane, yalnızca bir göç hikâyesi anlatmıyor; bir toplumun hafızasını, kayıp ve kırılganlıklarını ortaya çıkarıyor. Film, izleyiciye unutulan ve saklanan acıların görünür kılınabileceğini, bir fotoğraf karesinin yıllar sonra hem kişisel hem toplumsal bir hesaplaşma aracına dönüşebileceğini hatırlatıyor. Politik bağlamı güçlü, duygusal etkisi derin bir çalışma olarak, Süryanilerin deneyimlerini toplumsal hafızaya taşımayı başarıyor.