Geçmişten bugünü 12 Dev Adam

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’nda ikinci maçına çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın İsviçre ile deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadele, millilerin tarihindeki 1059. karşılaşma olacak.

Türkiye, basketboldaki ilk resmi maçını 24 Haziran 1936’da Yunanistan'a karşı oynadı. Aradan geçen 89 yılda 1058 müsabakaya çıkan ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmaların 548’inden galibiyetle ayrıldı. 509 maçı rakiplerine kaptıran milli takım, tarihinde yalnızca bir kez beraberlik yaşadı. 13 Haziran 1995’te İstanbul’da Makedonya ile oynanan özel maç 78-78 sonuçlandı.

İLK GALİBİYET 1949’DA GELDİ

A Milli Takım’ın resmi maçlardaki ilk galibiyeti 1949 Avrupa Şampiyonası’nda alındı. Turnuvanın ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa’ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmada Suriye’yi mağlup ederek tarihindeki ilk resmi galibiyetini elde etti.

12 Dev Adam, tarihindeki en farklı galibiyetini 29 Eylül 1980’de Libya karşısında elde etti. İzmir’de düzenlenen İslam Ülkeleri Spor Oyunları’nda Türkiye sahadan 142-45 üstün ayrılarak 97 sayılık fark yakaladı.

Milli takım, en farklı mağlubiyetlerini ise iki farklı dönemde yaşadı. 1993 Avrupa Şampiyonası’nda Hırvatistan’a 113-63 kaybeden Türkiye, 50 sayılık farkla turnuvanın en ağır yenilgilerinden birini aldı. Aynı fark 3 Temmuz 2024’te Fransa ile deplasmanda oynanan hazırlık maçında da tekrarlandı; Türkiye sahadan 96-46 yenik ayrıldı.

ERGİN ATAMAN İLE 96. MAÇ

A Milli Takım, İsviçre maçıyla birlikte başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 96. karşılaşmasına çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı, bugüne kadar milli takımın başında 95 maçta görev yaptı. Bu süreçte Türkiye 51 galibiyet, 44 mağlubiyet aldı.

Ataman yönetimindeki en önemli başarı ise 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda elde edilen gümüş madalya oldu. Ay-yıldızlı ekip, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.