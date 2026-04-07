Gedik Filarmoni Orkestrası, 30 Nisan'da Kadıköy Süreyya Operası'nda sahne alacak

Gedik Sanat kurulduğu 2018 tarihinden bu yana verdiği yeni eser siparişleriyle yüze yakın eserin ilk seslendirilişine imkan sağlamakla birlikte görüntü ve ses arşivi olarak dijital mecralarda ülkemizin en özgün hafızasını yaratmıştır. Gedik Filarmoni Orkestrası, Oda Müziği ve Dijital projeleriyle bu başarıyı sağlayan kurum, Gedik Filarmoni Orkestrası’nın 30 Nisan 2026 tarihindeki konseriyle Kadıköy Süreyya Opera Sahnesinde sizlerle.

İKİ DÜNYA PRÖMİYERİ 30 NİSAN AKŞAMI İLK KEZ SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Kuruluş misyonu ve vizyonu kapsamında 30 Nisan tarihinde gerçekleşecek Gedik Filarmoni Orkestrası konserinde iki dünya prömiyerine yer verecek olan Gedik Sanat; Murat Kodallı'nın, babası Nevit Kodallı anısına bestelediği “Gravürler” eseri ile bir geleneksel müzik soyutlaması sunarken genç besteci Ege Gür’ün Haydarpaşa Garı ve Boğaziçi izlenimlerinin ardından yarattığı soyut ama büyülü dünyaya sizleri davet ediyor.

MANNHEIM’DA EĞİTİMİNİ SÜRDÜREN GENÇ ADA YALIN YÜCEL SAHNEDE

Mannheim Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren Ada Yalın Yücel; Brüksel ve Gürcistan’da aldığı birincilik ödülleri sonrasında önemli festival ve konserlerin aranan yüzü oldu. Konserde Ege Gür’ün “ Takma Gözde Cam” adlı Keman Konçertosunu seslendirecek olan Yücel; klasik keman repertuarının yanında böylesine bir ilk seslendirişin solisti olmasıyla sıradışı bir tecrübeye sizleri davet ediyor.

MÜZİK DİREKTÖRÜ CEM MANSUR’DAN BEETHOVEN YORUMU

Son üç sezondur Gedik Filarmoni Orkestrası Müzik Direktörlüğü görevini sürdüren Cem Mansur ülkemizin yeni müzik yaklaşımları, 20.yüzyıl müziği ve Klasik dönemden bir ikon başlıklarıyla repertuarları kurguluyor. Klasik eser seçimlerinde özellikle cümleleme ve tını bütünlüğü anlamında örnek icralara imza atan orkestranın 2. Senfoni yorumu için Mansur’un ifadeleri şöyle “ Beethoven’in İkinci Senfonisini “son klasik senfoni” olarak tanımlamak mümkün. Bestelenişinden sadece iki yıl sonra “Eroica” senfonisi ile yepyeni bir anlatıma yönelmeden ortaya çıkan İkinci Senfoni, yine de bestecinin temel özelliklerini, olağanüstü bir yapıda sergiliyor. Ani değişimler, romantik ve engin sayfalar, şakacılık ve dram…”

PROGRAM

Gedik Filarmoni Orkestrası

Cem Mansur, Şef

Ada Yalın Yücel, Keman

20:00: Cem Mansur ile Konser Üzerine

20:30 Konser

E. GÜR

Keman Konçertosu ‘‘Takma Gözde Cam’’ Necmettin Orman anısına (Dünya Prömiyeri)

M. KODALLI

Gravürler (Dünya Prömiyeri)

L.V.BEETHOVEN

2’nci Senfoni