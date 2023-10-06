Gediz’de ahşap bina yangında küle döndü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde çıkan yangında ahşap bina yanarak küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Hacıbaba Mahallesinde Sıtkı Atak’a ait besihane ve samanlık olarak kullanılan ahşap binada yangın çıktı.

Mahalle sakinleri tarafından fark edilen yangına ilk vatandaşlar müdahale ederken, ihbar üzerine yangın mahalline Gediz Belediyesi İtfaiye ekipler, Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri, Eskigediz İtfaiye ekipleri gönderildi.

Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından yangın başka evlere sıçramadan söndürülürken, besihanede büyük hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.