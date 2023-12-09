Gediz’de hırsızlık zanlısı çaldığı eşyalarla birlikte yakalandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yapan şahıs kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Gediz Sanayi Sitesinde pencere PVC sistemleri üzerine faaliyete gösteren M.A. gece saatlerinde polis merkezine giderek akşam 21.00 sularında iş yerine gittiğini ve değeri 60 bin lira olan pencere yapımında kullanılan malzemelerinin bazılarının olmadığını bu olay nedeniyle şikayetçi olduğunu söyledi.

Şahsın ifadesi üzerine çalışma başlatan ekipler sanayi sitesinde farklı kamera görüntülerini inceleyerek işyerinden hırsızlık yapan şahsın M.S. (25) olduğunu belirledi.

Şahsın belirlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı ile M.S.’nin Aksaklar Köyündeki ikametine giden ekipler evde yaptığı aramada çaldığı malzemelerle birlikte 4 adet sentetik ecza olarak adlandırılan Lyrica isimli uyuşturucu ele geçirdi.

M.S. getirildiği İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.