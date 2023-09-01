Gediz’de korkutan yangın

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen yangında bir hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gürlek Köyünde çöplük olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızlı büyüyen yangına önce köylüler müdahale etti.

Ardından Gediz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın alanının yakınında bulunan ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.