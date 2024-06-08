Gediz’de motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Kütahya-Gediz Karayolu Meslek Yüksekokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya istikametinden Gediz istikametine gelmekte olan ehliyetsiz sürücü İ.G. (24) idaresindeki 43 FA 941 plakalı motosiklet ile Kütahya-Gediz karayolunda seyir halindeyken çevre yolu üzerinde duraklama yapan Ö.Ş.(29) idaresindeki 64 KH 751 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan motosiklet sürücüsü İ.G. ve yolcu olarak bulunan H.K. (21) ağır yaralandı.

Olay mahalline gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada motosiklet sürücüsü İ.G ve yolcu olarak bulunan H.K. de kask olmaması dikkatlerden kaçmazken her ikisinin de hayati tehlikesinin olduğu ve Gediz Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği bildirildi.